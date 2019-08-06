Запись к проверенным врачам онлайн

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ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ

Патя       04.05.2020 12:32:34       Тверь       Усманова Азиза   (Дерматолог, Косметолог)
Хочу выразить огромную благодарность косметологу Азизе Усмановой и пожелать ей дальнейших успехов в своей не легкой работе. Я к ней ходила два раза, очень понравился подход, он индивидуальный для каждого, цены не космические. На прошлой недели губки сделала у этого врача, супер, эффект очень нравится, все то, что я хотела, я получила. В восторге! Подробнее на странице врача
Алена Кузнецова       25.04.2020 19:38:56       Москва       Сафиулина Виктория   (Косметолог, Трихолог)
Сделали инъекции препарата "релатокс" на дому, есть переписка подтверждающая то, что разговор все время шёл именно о данном препарате. Я имею аутоиммунное заболевание. Доктор была поставлена в известность, но заверила что все окей и взяла деньги (стоимость 12500). Релатокс - дешёвый Российский аналог ботокса, болезненные уколы, все как надо :) Преп... Подробнее на странице врача
Светлана       14.04.2020 16:06:14       Омск       Тузовский Константин   (Хирург, УЗИ-специалист)
Добрый вечер,Константин как вы далеко забрались от Ангарска. Подробнее на странице врача
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