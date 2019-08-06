Запись к проверенным врачам онлайн

Запись на прием к врачу в 14 городах России на MedPortal.net

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Чтобы записаться к врачу онлайн вам необходимо выбрать требуемую специальность, найти подходящего Вам врача и оставить заявку с помощью специальной формы или же позвонить по указанному телефону. Электронная запись на прием к врачу осуществляется максимально оперативно, после Вашей заявки специалист подтверждает запись по телефону, который Вы указали при заполнении формы.

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